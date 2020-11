Le Havre : sa voiture finit sa course dans une clôture après avoir tenté d’échapper à la police

En tentant d’échapper à un contrôle de police, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule qui a terminé sa course dans une clôture, impasse Marcel-Pesson au Havre (Seine-Maritime).



Ce mercredi 11 novembre, vers 23h45, un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) décide de contrôler une Citroën Xsara, rue Étienne-Méhul. Mais l’automobiliste accélère et prend la fuite. Les policiers se lancent à sa poursuite après avoir pris soin d’actionner le gyrophare et l’avertisseur sonore de leur véhicule.