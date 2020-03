Le Havre : percuté par une voiture, le pilote d’un scooter est grièvement blessé

Le pilote, un havrais de 21 ans, a été rapidement secouru et pris en charge par les sapeurs-pompiers. Souffrant d’une fracture du fémur, d’un traumatisme aux cervicales et d’une suspicion de fracture du bassin il a été transporté, médicalisé par le SMUR, au centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers.



Entendu sur les circonstances de l’accident, la conductrice de la voiture a affirmé aux policiers que, gênée par le soleil, elle n’avait pas vu arriver le scooter qui roulait vite, selon des témoins.



Une enquête a été ouverte par la brigade des accidents et délits routiers du commissariat du Havre.