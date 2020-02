Le Havre : le trafiquant reconnaît avoir écoulé 27 kg de résine de cannabis depuis janvier 2017

Le premier interpellé puis le second de 19 ans reconnaissent se fournir en résine de cannabis chez le havrais de 39 ans. Une perquisition est effectuée par la brigade des stupéfiants de la sûreté urbaine au domicile du mus en cause où sont découverts 600 grammes de résine et 4000€ en petites coupures.



Le présumé trafiquant est longuement interrogé en garde à vue. Il confirme se livrer au commerce de stupéfiants depuis janvier 2017. À raison, selon des dires, d’une plaquette de 100 grammes par mois ce qui lui permet de financer sa propre consommation.



Il reconnaît ensuite, sous le feu des questions des enquêteurs, que d’une plaquette par mois il est passé à une plaquette par jour ! Et ce, depuis juillet 2019. De quoi lui rapporter 200 à 300€ par jour.



Toujours selon lui, il aurait écoulé 27 kg de résine durant toute sa période de dealer.