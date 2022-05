Le Havre : le chauffeur routier enferme un voleur dans sa remorque et appelle la police

Insolite. Un voleur qui s’était introduit dans la remorque d’un poids lourd en stationnement s’est retrouvé « prisonnier » à l’intérieur.



Les faits se sont déroulés hier, m’éradique vers 22h30, boulevard de Graville au Havre (Seine-Maritime). Intrigué par des bruits et des secousses suspects le chauffeur routier est descendu de sa cabine et s’est rendu compte de la présence d’un inconnu dans sa remorque. Il a alors verrouillé la porte et a prévenu les services de police du Havre.



L’intrus a été libéré un peu plus tard par les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) qui l’ont interpellé. Ce dernier, âgé de 44 ans et sans domicile fixe, a expliqué être monté dans le camion dont la porte arrière n’était pas verrouillée. Son objectif : s’emparer de marchandises qui se trouvaient à l’intérieur.



Le quadragénaire a été placé en garde à vue.