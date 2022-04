Le Havre : la voiture finit sa course dans une clôture, ses deux occupants sont blessés

Une voiture a terminé sa course dans une clôture ce jeudi matin, vers 10 heures, au Havre, faisant deux blessés légers. L’accident, impliquant un seul véhicule, s’est produit rue Pierre-Guignard à l’angle de la rue Bellot.



A leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont dénombré deux victimes, une femme de 59 ans qui était sortie seule du véhicule et un homme de 78 ans incarcéré dans l’habitacle.



Tous deux ont été classés en « urgence relative » : l’homme à été conduit médicalisé à l’hôpital Jacques-Monod à Montivilliers, la femme à la clinique des Ormeaux.



Les opérations de secours qui ont mobilisé seize sapeurs-pompiers et cinq engins s’est terminée à 11h30.



La police a procédé aux constatations et ouvert une enquête.