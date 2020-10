FAITS DIVERS

Le Havre : l'incendiaire revendique six incendies qui ont détruit trente-deux véhicules en deux mois

Par infoNormandie le 26/10/2020 à 18:11

Il a reconnu devant les enquêteurs six incendies volontaires commis en moins de deux mois. Bilan : une trentaine de voitures ainsi que des poubelles brûlées, des façades de magasins et d'immeubles endommagées, et un logement entièrement détruit