Le Havre : ivre et sans permis, le chauffard est interpellé pour mise en danger de la vie d’autrui

Les policiers ont fait demi-tour et se sont lancés à sa poursuite en direction du rond-point de la Brèque. La Toyota a finalement été interceptée rue Jean-Jaurès. Son conducteur a refusé de couper le contact, mais le moteur a calé. S’opposant à son interpellation, il s’est débattu avant d’être plaqué au sol par le chien policier muselé.



Lors des vérifications, il s’est avéré que l’homme, âgé de 32 ans et originaire du Kazakhstan, était en situation irrégulière sur le sol français. Il conduisait sans être titulaire du permis et sous l’emprise d’un état alcoolique. Il s’est vu par ailleurs notifier une procédure pour mise en danger de la vie d’autrui, refus d’obtempérer et rébellion.