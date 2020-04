Le Havre : il menace son fils handicapé avec un couteau pour l’empêcher d’aller vivre chez sa mère

Voulant les empêcher de partir, le quinquagénaire a verrouillé la porte de l’appartement et a menacé l’aîné de ses fils, celui qui est handicapé et placé sous curatelle, avec un couteau de cuisine.



Alertés par les victimes, les policiers sont intervenus et ont interpellé l’auteur des menaces qui n’a opposé aucune résistance. Le mis en cause a été dépisté avec un taux d’alcoolémie de 1,34 mg par litre d’air expiré, soit 2,68 g par litre de sang. Il a été placé en cellule de dégrisement en attendant de pouvoir être auditionné.