Le Havre : il attaque un SDF avec une matraque télescopique pour lui voler sa cartouche de cigarettes

Un homme, sans domicile fixe, s'est fait dérober la cartouche de cigarettes qu'il venait d'acheter, dimanche vers 17 heures. La victime, âgée de 31 ans, a été attaquée au moment où elle sortait d'un bar-tabac de la rue Gustave-Brindeau au Havre (Seine-Maritime). Son agresseur lui a asséné plusieurs coups de matraque télescopique et lui a arraché des mains la cartouche, avant de prendre la fuite.



La scène a été filmée par les caméras de vidéo-protection, ce qui a permis aux policiers de la brigade anti-criminalité (BAC), lancés à sa recherche de retrouver rapidement l'agresseur. Ce dernier a été repéré sur une place pas très loin du lieu de l'agression et interpellé en possession de la cartouche. Le mis en cause, âgé de 17 ans, s'était débarrassé de la matraque qui a été retrouvée au sol.