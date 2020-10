Le Havre : frappée avec une poussette par son ex-compagnon en état d'ivresse

Un Havrais de 37 ans a été placé en garde à vue au commissariat central du Havre, lundi 5 octobre. Il a été interpellé vers 23 heures, au domicile de son ex-compagne, parc Lissagaray, pour violences volontaires aggravées.



La victime a déclaré avoir eu une dispute avec son ex-concubin venu lui rendre visite. Ce dernier, en état d'ivresse (il a été contrôlé avec un taux de 1,08 g d'alcool) l'a frappée avec une poussette et lui a fait un étranglement. Deux enfants en bas âge étaient présents dans le logement au moment des faits.



La femme a alerté Police secours, et c'est un équipage de la brigade anti-criminalité qui est intervenue. L'auteur des faits a été interpellé sans opposer de résistance.



La mère de famille, après réflexion, a refusé de déposer plainte, néanmoins le magistrat du parquet a décidé de délivrer une convocation au mis en cause en vue d'une composition pénale devant le délégué du procureur de la République pour le 9 novembre prochain.