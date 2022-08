Le Havre : filmé en train de frapper violemment sa chienne, il échappe à la prison ferme

Un Havrais vient d'écoper de 12 mois de prison avec sursis, de 1 500 euros d'amende et d'une interdiction de détenir un animal pendant 5 ans. Cet homme de 54 ans a été jugé hier, jeudi 25 août, par le tribunal judiciaire du Havre pour maltraitance à animal.



Le 19 août, les agents du Centre de supervision urbain (CSU) service qui gère les caméras de vidéoprotection de la ville du Havre assistent en direct à une scène pour le moins irréaliste. Sur leurs écrans, ils aperçoivent un homme qui frappe à grands coups de pied et de poing la gueule de son berger allemand, tenu en laisse à courte distance. Comme si cela ne suffisait pas, il empoigne l'animal et le jette violemment au sol.