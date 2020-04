Le Havre : deux jeunes en garde à vue après avoir outragé des policiers lors d’un contrôle sur la plage

Au moment où le groupe s’est dispersé une jeune fille s’est énervée et a insulté copieusement les forces de l’ordre, ce qui lui a valu d’être interpellée.



Un autre jeune du groupe, pour les mêmes raisons, a été repéré un plus tard square Saint-Roch et appréhendé à son tour.



Lors de la garde à vue, l’adolescente s’est plainte de maux de ventre. Elle a été emmenée à l’hôpital. Après examen, le médecin de garde a informé les policiers qu’elle était gardée à l’hôpital pour quelques heures. La garde à vue a été levée.