Le Havre : Incendie maîtrisé à l’entreprise Delaunay et Fils, 10 000€ de pertes

Un incendie s’est déclaré ce jeudi matin dans l’enceinte de l’entreprise Delaunay et Fils, située rue Eugène Thépot au Havre (Seine-Maritime). Les sapeurs-pompiers ont été prévenus à 7h40, que le feu était parti au niveau d’un four de traitement de pièces métalliques.L’intervention, qui a mobilisé dix sapeurs-pompiers, a nécessité une reconnaissance des lieux, l’extinction du foyer à l’aide d’un extincteur, la ventilation des locaux et la prise en charge des 37 employés évacués. Aucune victime n’est à déplorer.