Le Covid-19 a fait dix nouvelles victimes en 24 heures en Normandie

L’Agence régionale de santé (ARS) a été informée ce lundi 20 avril, du décès à l’hôpital de dix personnes porteuses du coronavirus Covid-19 : 1 dans le Calvados, 6 dans l’Eure, 2 dans la Manche et 1 dans l’Orne.



Le nombre total de décès à l’hôpital depuis le début de l’épidémie est de 283* en Normandie avec un âge médian de 81 ans.



*Un décès non imputable au COVID-19 a été retranché au nombre total de décès par rapport au point de situation de la veille.



A ce jour. 663 personnes sont hospitalisées en Normandie, dont 143 en réanimation, soit une diminution de neuf personnes (-5,9%) en 72 heures.



821 personnes sont sorties de l’hôpital et rentrées chez elles, après guérison.



Le point de situation publié ce soir par l’ARS fait état de 80 nouveaux cas depuis hier, ce qui porte à 3 391 le nombre de personnes testées positives au Covid -19 en Normandie, depuis le 24 février.



Autre chiffre en évolution de jour en jour, celui du nombre des victimes dans les Ehpad normands qui s’élève désormais à 149 morts.