La voiture percute une maison à Fécamp : une octogénaire grièvement blessée

La victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers puis a été médicalisée par le SMUR - Illustration Adobe Stock
Peu avant 11 heures, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un accident grave de la circulation impliquant un véhicule léger. Pour une raison encore indéterminée, la voiture a terminé sa course contre une maison située le long de l’avenue du Maréchal Delattre de Tassigny. À l’arrivée des secours, une victime se trouvait à bord du véhicule.
Onze sapeurs-pompiers, appuyés par trois engins, sont rapidement intervenus. Les équipes ont procédé à la reconnaissance des lieux, assuré le balisage de sécurité puis dégagé la conductrice, une femme de 84 ans.
Une victime médicalisée par le SMUR
Grièvement blessée, l’octogénaire a été médicalisée sur place par le SMUR avant d’être transportée au centre hospitalier de Fécamp. La police était également sur les lieux pour sécuriser le secteur et effectuer les premières constatations.
Les circonstances précises de l’accident restent à établir. Une enquête est en cours.
