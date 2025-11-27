La voiture percute une maison à Fécamp : une octogénaire grièvement blessée

Peu avant 11 heures, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un accident grave de la circulation impliquant un véhicule léger. Pour une raison encore indéterminée, la voiture a terminé sa course contre une maison située le long de l’avenue du Maréchal Delattre de Tassigny. À l’arrivée des secours, une victime se trouvait à bord du véhicule.



Onze sapeurs-pompiers, appuyés par trois engins, sont rapidement intervenus. Les équipes ont procédé à la reconnaissance des lieux, assuré le balisage de sécurité puis dégagé la conductrice, une femme de 84 ans.