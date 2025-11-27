Connectez-vous S'inscrire

La voiture percute une maison à Fécamp : une octogénaire grièvement blessée


Une voiture a violemment percuté une habitation, ce jeudi matin, avenue du Maréchal Delattre de Tassigny à Fécamp. Une femme de 84 ans a été grièvement blessée et transportée à l’hôpital.



Jeudi 27 Novembre 2025 - 12:19


La victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers puis a été médicalisée par le SMUR - Illustration Adobe Stock
La victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers puis a été médicalisée par le SMUR - Illustration Adobe Stock
Peu avant 11 heures, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un accident grave de la circulation impliquant un véhicule léger. Pour une raison encore indéterminée, la voiture a terminé sa course contre une maison située le long de l’avenue du Maréchal Delattre de Tassigny. À l’arrivée des secours, une victime se trouvait à bord du véhicule.

Onze sapeurs-pompiers, appuyés par trois engins, sont rapidement intervenus. Les équipes ont procédé à la reconnaissance des lieux, assuré le balisage de sécurité puis dégagé la conductrice, une femme de 84 ans.

Une victime médicalisée par le SMUR

Grièvement blessée, l’octogénaire a été médicalisée sur place par le SMUR avant d’être transportée au centre hospitalier de Fécamp. La police était également sur les lieux pour sécuriser le secteur et effectuer les premières constatations.

Les circonstances précises de l’accident restent à établir. Une enquête est en cours.





Mots clés : accident, enquête, faits divers, Fécamp, police, pompiers, Seine-Maritime




Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

La voiture percute une maison à Fécamp : une octogénaire grièvement blessée

27/11/2025

Grand-Quevilly : une soirée festive pour faire danser les droits des enfants

27/11/2025

Disparition inquiétante à Canteleu, en Seine-Maritime : appel à témoins pour retrouver Louanne, 14 ans

27/11/2025

À Rouen, les éditions Petit à petit ouvrent une librairie éphémère pour les fêtes

27/11/2025

À Écrainville, en Seine-Maritime, un sexagénaire décède dans sa maison embrasée par les flammes

27/11/2025

Violences conjugales : la Seine-Maritime lance le “pack nouveau départ” pour renforcer la protection des victimes

26/11/2025

Grand-Quevilly : un job dating pour booster l’insertion professionnelle

26/11/2025

Evreux : un résident du foyer Adoma démasqué par le chien anti-drogue de la police

26/11/2025

Covoiturage : l'aire de Criquebeuf-sur-Seine (Eure) s'enrichit de 49 places supplémentaires

26/11/2025

Yvelines : deux hommes condamnés pour avoir foncé sur un véhicule de police à Mantes-la-Jolie

25/11/2025

Yvelines : condamné pour violences, vols et détournement d’argent au détriment de sa compagne à Conflans-Sainte-Honorine

25/11/2025

Appel à témoins : une adolescente de 15 ans portée disparue à Andrésy (Yvelines)

25/11/2025

Violences faites aux femmes : avec plus de 3 000 victimes en 2024, l’Eure renforce ses actions

25/11/2025

Caténaire endommagée par un arbre entre Val-de-Reuil et Vernon : le trafic Rouen–Paris paralysé plusieurs heures

25/11/2025

Rouen : un trafiquant interpellé à l’issue d’une surveillance, 40 g de cocaïne saisis

25/11/2025

Rouen : quatre migrants irakiens découverts parmi les fleurs dans un camion frigorifique

25/11/2025

Rouen : le CHU regroupe ses soins critiques pour renforcer capacités et qualité des prises en charge

24/11/2025

En Seine-Maritime, un chauffeur routier meurt dans l’explosion de son camion sur la D915

24/11/2025

Un camion heurte un pont-rail entre Pont-de-l’Arche et Oissel : trafic interrompu sur la ligne Paris–Le Havre

24/11/2025

Le “Pack nouveau départ” : un accompagnement immédiat pour les victimes de violences conjugales en Seine-Maritime

24/11/2025
Afficher plus d'articles

InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Agenda
Les infos les + lues

Accident à Saint-Aubin-sur-Scie : trois blessés légers transportés à l’hôpital de Dieppe

22/11/2025 -

Une violente collision fait deux morts, un homme de 55 ans et une femme de 25 ans, entre Gremonville et Motteville

23/11/2025 -

En Seine-Maritime, un chauffeur routier meurt dans l’explosion de son camion sur la D915

24/11/2025 -

Circulation perturbée sur la ligne Paris–Granville après un incident à un passage à niveau dans l'Orne

24/11/2025 -

Eure : un "patrouilleur" percute l'arrière d'un poids-lourd sur l'A13, le conducteur est choqué

24/11/2025 -

Rouen : le CHU regroupe ses soins critiques pour renforcer capacités et qualité des prises en charge

24/11/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen