La voiture fait plusieurs tonneaux à Beuzeville-la-Grenier : une octogénaire grièvement blessée

La passagère, une femme de 25 ans, choquée, mais légèrement blessée, a été prise en charge en urgence relative par le SMUR de Lillebonne et transportée au centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers, près du Havre.



Pas moins de 18 sapeurs-pompiers et 7 engins ont été déployés sur les lieux pour porter assistance aux victimes et sécuriser la zone.