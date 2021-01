La toiture en chaume d’une maison dévastée dans un incendie à Vieux-Port dans l’Eure

Une maison en toit de chaume a été endommagée par un incendie ce samedi matin à Vieux-Port, dans l’Eure. A l’arrivée des sapeurs-pompiers, alertés à 8h50, la toiture était embrasée sur 90 m2 environ. Deux lances ont été établies pour stopper la propagation et éteindre l’incendie.



En milieu de matinée, les sapeurs-pompiers étaient toujours sur place et procédaient au dégarnissage de la toiture. 28 soldats du feu de Pont-Audemer, Beuzeville, Bernay et Routot ont été engagés au plus fort du sinistre.



Aucune victime n’est à déplorer.