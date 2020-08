« Certaines personnes sont vraiment sans valeur, irrespectueuses et méprisables », a réagi, pour le moins sobrement, le pilote de l’écurie Alpha Tauri, sur son compte Twitter.





Il a déposé plainte à l’hôtel de police de Rouen. Des investigations de police technique et scientifique (recherche d’empreintes et de traces ADN) ont été réalisées par le service régional d’identité judiciaire. L’enquête, elle, a été confiée à la Police judiciaire.