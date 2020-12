La folie meurtrière d’une femme : un enfant de 8 ans tué à coups de couteau à Limay (Yvelines)

Une femme de 38 ans, affirmant être « possédée » a poignardé mortellement son neveu âgé de 8 ans et grièvement blessé sa nièce de 4 ans.



Le drame est survenu cette nuit de Noël, dans une résidence de la rue Georges-Danton à Limay, près de Mantes-la-Jolie (Yvelines).



Les secours ont été alertés des terribles faits dans la nuit de ce vendredi 25 décembre, vers 3h15. A leur arrivée, ils ont découvert un petit garçon ensanglanté, victime de plusieurs coups de couteau. Il a succombé à ses graves blessures, malgré les soins prodigués sur place par les secours.



Quant à la petite fille, prise en charge par les sapeurs-pompiers et le SAMU, elle a été transportée, en urgence absolue, à l'hôpital Robert-Debré, à Paris 19e. Son pronostic vital ne serait plus engagé.