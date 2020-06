L’unité d’élite de la Police neutralise un homme retranché chez lui à Harfleur, près du Havre

L’homme, dont on ignore la motivation de son geste, a ainsi pu être neutralisé et interpellé en douceur, il y a une dizaine de minutes. Il a été transporté et admis à l’hôpital pour examen. Il devrait être placé en garde à vue si son état de santé le permet.



Dans l’immédiat, une enquête a été ouverte par la sûreté urbaine du Havre.



* Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion



