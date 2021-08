L’incendie chez un fleuriste du Havre était criminel : l’adepte du Yamakasi a voulu se venger

On sait maintenant comment le feu est parti dans la réserve située au niveau d’une cave. L’enquête policière, étayée par un témoignage et des images de vidéosurveillance, a en effet permis d’établir qu’il s’agissait d’un incendie criminel, dont l’auteur a d’ailleurs été interpellé. Il s’agit d’un Havrais de 33 ans qui a reconnu avoir mis le feu à des cartons dans la cave « pour se venger ».



Venger de quoi ? Lors de son interrogatoire, le mis en cause qui s’est présenté de lui-même au commissariat du Havre lundi matin peu avant 5h30 (pour l’anecdote il était pieds nus) a raconté qu’il était un adepte du « yamakasi ».



C’est quoi donc le Yamakasi, appelé aussi Parkour ? Il s’agit d’une discipline sportive qui consiste à franchir successivement divers obstacles urbains et naturels, y compris à se déplacer sur les toits, sans l’aide de matériel.