Yvelines. Disparition inquiétante à Croissy-sur-Seine : un appel à témoins lancé par la police

Publié le Vendredi 26 Décembre 2025 à 18:32

Cet homme âgé de 73 ans a disparu depuis dimanche 21 décembre à Croissy-sur-Seine (Yvelines). Le commissariat de Saint-Germain-en-Laye a lancé ce vendredi un appel à témoin, afin de le localiser.



La Police nationale lance un appel à témoins après la disparition jugée inquiétante d’un homme de 73 ans, vu pour la dernière fois à Croissy-sur-Seine. Les enquêteurs cherchent à recueillir tout élément permettant de le localiser.



Guilherme Crespo Esteves n’a plus donné signe de vie depuis le samedi 21 décembre 2025. L’homme a été aperçu pour la dernière fois à Croissy-sur-Seine (Yvelines). Depuis, ses proches sont sans nouvelles et les autorités redoutent pour sa sécurité.



Le commissariat de Saint-Germain-en-Laye a diffusé ce vendredi 26 décembre un avis de recherche et sollicite l’aide du public afin de faire avancer les investigations.

Le signalement Âgé de 73 ans, Guilherme Crespo Esteves mesure environ 1,63 m. De corpulence mince, il a les cheveux courts gris et les yeux marron. Plusieurs tatouages permettent de l’identifier : une hutte africaine avec des dates ainsi qu’un cœur traversé de flèches, visibles sur chacun de ses bras. Il parlerait portugais.



Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un jean, d’un sweat et d’une doudoune noire.



Toute personne disposant d’informations, même minimes, est invitée à contacter sans délai le commissariat de Saint‑Germain‑en‑Laye au 01 39 10 91 03 ou à se rapprocher des forces de l’ordre.

