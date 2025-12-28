Le plan grand froid déclenche dans les Yvelines : 50 places d’accueil supplémentaires ouvertes

Parmi les mesures activées figurent l’extension des horaires d’accueil de jour, l’ouverture de 20 places supplémentaires en hébergement social pour des hommes seuls, ainsi que 30 places dédiées aux familles et aux femmes seules, avec ou sans enfants. Les maraudes sont également intensifiées, avec des distributions de couvertures et de boissons chaudes sur l’espace public.



Le préfet rappelle par ailleurs l’importance de la vigilance collective. Toute personne en situation de détresse doit être signalée en composant le 115, numéro d’urgence sociale gratuit, accessible 24 heures sur 24.