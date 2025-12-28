Le plan grand froid déclenche dans les Yvelines : 50 places d’accueil supplémentaires ouvertes

Cinquante places supplémentaires sont ouvertes pour accueillir les personnes sans abri - illustration
Les dernières prévisions de Météo-France confirment un épisode durable de froid, notamment la nuit. Dans ce contexte, l’État renforce le dispositif d’hébergement et d’accompagnement des personnes en situation de précarité, déjà fortement sollicité en cette période hivernale.
Au total, 3 017 places d’hébergement sont disponibles toute l’année dans les Yvelines. À ce socle s’ajoutent des mesures exceptionnelles, mises en place depuis le 22 décembre et prolongées jusqu’au 4 janvier 2026, afin de répondre à l’afflux de besoins lié aux conditions climatiques.
Des capacités d’accueil et des maraudes renforcées
Parmi les mesures activées figurent l’extension des horaires d’accueil de jour, l’ouverture de 20 places supplémentaires en hébergement social pour des hommes seuls, ainsi que 30 places dédiées aux familles et aux femmes seules, avec ou sans enfants. Les maraudes sont également intensifiées, avec des distributions de couvertures et de boissons chaudes sur l’espace public.
Le préfet rappelle par ailleurs l’importance de la vigilance collective. Toute personne en situation de détresse doit être signalée en composant le 115, numéro d’urgence sociale gratuit, accessible 24 heures sur 24.
À retenir
• 📞 115 : numéro d’urgence sociale pour signaler une personne en difficulté
• 🚓 Appel à la vigilance adressé aux forces de l’ordre et aux secours (Police, sapeurs-pompiers – 18, SAMU – 15)
• 🛏️ Dispositif renforcé jusqu’au 4 janvier 2026.
