Départ de feu dans la réserve d'un fleuriste du Havre : un immeuble évacué ce vendredi soir

Les secours ont procédé à l'extinction du feu au moyen d'une lance. « La ventilation des locaux et des parties communes est en cours avec l'aide d'un engin spécifique pour la ventilation de grands volumes et/ou difficiles d'accès », précise le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis76).



Des reconnaissances sont en cours dans les appartements. Un chômage technique pour deux personnes est à prévoir le temps de faire vérifier les énergies et pour le nettoyage des locaux, indiquent encore les secours, qui sont toujours sur place (13 sapeurs-pompiers et 4 engins sont engagés).



Aucune victime n'est à déplorer.