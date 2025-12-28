Connectez-vous S'inscrire

Odeurs suspectes signalées : un incident industriel en cours d’analyse en Normandie


Des odeurs inhabituelles ont été signalées dans la nuit de jeudi à vendredi, notamment dans le Calvados. Les services de l’État ont engagé des investigations après la survenue d’un incident sur un site industriel de la Seine-Maritime, North Atlantic. À ce stade, aucun risque pour la population n’est établi.



Dimanche 28 Décembre 2025 - 08:35


Le site en questuion est implanté sur la zone inductrielle de Port-Jérôme en Seine-Maritime _ Illustration Google Maps
Le site en questuion est implanté sur la zone inductrielle de Port-Jérôme en Seine-Maritime _ Illustration Google Maps
Plusieurs signalements d’odeurs ont été enregistrés, dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 décembre, en particulier dans le département du Calvados. Alertés, les services de l’État ont immédiatement procédé à des vérifications afin d’en déterminer l’origine.

En début d’après-midi ce samedi, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) a été informée par l’exploitant du site industriel North Atlantic, situé sur la zone industrielle de Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime) de la survenue d’un événement technique au sein d’une unité de distillation.

Mise à l’évent d’une unité de distillation

Selon les premières informations communiquées par l’exploitant, cet incident a entraîné une mise transitoire à l’évent de gaz au cours de la nuit. Les quantités de gaz libérées, tout comme les horaires précis de cette opération, ne sont pas encore connus.
« Cet événement a conduit à une mise transitoire à l’évent de gaz au cours de la nuit. À ce stade, les quantités de gaz libérées ainsi que les horaires précis de cette opération ne sont pas encore connus ».
> Communiqué de la préfecture de Seine-Maritime
Compte tenu de la hauteur de la tour de distillation concernée, estimée à environ 30 mètres, et de la direction des vents observée au moment des faits, cette opération est susceptible d’expliquer les odeurs ressenties par la population, détaillent les préfectures de Seine-Maritime et du Calvados dans un communiqué conjoint publié ce samedi, en fin de journée. .

Pas de danger pour la population

Les services de la DREAL poursuivent actuellement leurs analyses afin de déterminer les causes exactes de cet événement et d’en caractériser les effets. Des compléments d’information ont été demandés à l’exploitant du site.

À ce stade, les autorités indiquent qu’aucun élément ne permet de conclure à un danger pour la population. Les services de l’État assurent toutefois rester pleinement mobilisés et vigilants.
 





Mots clés : Calvados, industrie, odeurs, préfecture, Seine-Maritime





http://

Odeurs suspectes signalées : un incident industriel en cours d’analyse en Normandie

28/12/2025

Accident sur l’A29 à Oudalle : un véhicule de pompiers percuté, dix blessés dont trois graves

27/12/2025

Nouveau drame sur la D6015 : un jeune homme tué dans une sortie de route en Seine-Maritime

27/12/2025

Yvelines. Disparition inquiétante à Croissy-sur-Seine : un appel à témoins lancé par la police

26/12/2025

Accident sur la D6015 à Saint-Eustache-la-Forêt : une femme de 78 ans décède, deux blessés dont un grave

26/12/2025

Rouen : le conducteur de 17 ans n'avait pas le permis et la voiture était volée

26/12/2025

Deux cambrioleurs, cagoulés et gantés, trahis par la vidéo-surveillance le soir de Noël à Sotteville-lès-Rouen

26/12/2025

Yvelines. Un incendiaire de poubelle attrapé par des témoins au Pecq

26/12/2025

Grand froid : le plan d’urgence hivernale maintenu en Seine-Maritime

25/12/2025

Eure. Un compteur électrique à l’origine d’un incendie dans une maison d'Amfreville-sous-les-Monts

25/12/2025

Rouen : le pont Flaubert levé dans la nuit de dimanche à lundi pour l’arrivée du voilier “Le Français”

24/12/2025

Le Havre / Montivilliers : contrôlé à 146 km/h en agglomération, positif au cannabis et infractions en série

24/12/2025

Tirs de mortiers sur deux agents de Quevilly Habitat : un homme interpellé au Grand-Quevilly

24/12/2025

Un appartement ravagé par un incendie à Évreux : deux personnes transportées à l’hôpital

24/12/2025

Yvelines. Menacé avec une arme factice lors d’un différend entre voisins à Verneuil-sur-Seine

24/12/2025

Le Havre : 1,50 g d'alcool dans le sang et un permis invalide depuis...quatorze ans

23/12/2025

Yvelines. Une femme et ses trois enfants blessés grièvement dans l'explosion d'un pavillon à Magny-les-Hameaux

23/12/2025

Le Havre : le jeune cyclomotoriste, agressif, jette son casque sur les policiers municipaux

23/12/2025

Rouen : contrôlé feux éteints, il circulait sans permis et sous une fausse identité

23/12/2025

Yvelines. Violences dans un bus à Guyancourt : un contrôleur blessé au visage, un mineur interpellé

23/12/2025
Afficher plus d'articles

Seine-Maritime : le corps sans vie de Lydie, disparue depuis une semaine, retrouvé ce dimanche à Etretat

21/12/2025 -

Un réseau de prostitution de mineure démantelé dans les Yvelines : trois interpellations

22/12/2025 -

Accident sur la D6015 à Saint-Eustache-la-Forêt : une femme de 78 ans décède, deux blessés dont un grave

26/12/2025 -

Yvelines. Interpellé en possession de plusieurs armes dans un train entre Paris et Mantes-la-Jolie

22/12/2025 -

Yvelines. Un incendiaire de poubelle attrapé par des témoins au Pecq

26/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen