Nouveau drame sur la D6015 : un jeune homme tué dans une sortie de route en Seine-Maritime


Un jeune homme a perdu la vie dans un accident de la route survenu cette nuit de vendredi à samedi sur la D6015, à Valliquerville. Le véhicule, seul en cause, s’est retrouvé sur le flanc après une sortie de route.



Samedi 27 Décembre 2025 - 08:16


Les secours n’ont rien pu faire pour la victime en arrêt cardio-respiratoire à leur arrivée - illustration
Les secours ont été appelés un peu avant 2h30 du matin pour un accident impliquant un véhicule léger, seul en cause, à hauteur de Valliquerville près d'Yvetot. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont découvert une voiture couchée sur le côté et deux victimes. L’une d’elles avait été éjectée et se trouvait coincée sous le véhicule, en arrêt cardio-respiratoire.

Malgré les soins prodigués dans des conditions particulièrement délicates, le jeune homme de 20 ans, éjecté lors du choc, n’a pas survécu à des blessures : il a été déclaré décédé par le médecin du SMUR.

20 sapeurs-pompiers et le SMUR sur place

La seconde victime, un homme de 19 ans, est parvenue à sortir seule de l’habitacle, indique le Service departemental d’incendie et de secours (Sdis76). Légèrement blessé, il a été transporté vers le centre hospitalier universitaire de Rouen.

Au total, sept engins et vingt sapeurs-pompiers, dont un infirmier, ont été engagés sur cette intervention. La gendarmerie, le SMUR, les services de voirie ainsi que le maire de la commune se sont également rendus sur place.

Deux accidents mortels en quelques heures

Les constatations effectuées par les gendarmes devraient permettre de déterminer les circonstances de ce nouveau drame, le second constaté sur cette route en quelques heures.

Hier vendredi, en effet, une femme de 78 ans est décédée et un homme de 31 ans a été blessé grièvement dans une collision qui s’est produite près de Bolbec, à Saint-Eustache-la-Forêt précisément.





