Accident sur l’A29 à Oudalle : un véhicule de pompiers percuté, dix blessés dont trois graves

L’intervention a débuté ce samedi matin peu après8 heures sur l’A29, au point kilométrique 24, dans le sens Le Havre vers Caen, sur la commune d’Oudalle (Seine-Maritime). Les secours ont été engagés pour un accident de circulation impliquant deux véhicules légers.



Alors que les des sapeurs-pompiers intervenaient sur les lieux, une troisième voiture a percuté un de leurs véhicules. Dans le choc, le conducteur de ce troisième véhicule s'est retrouvé incarcéré. dans l'habitacle.