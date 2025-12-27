Connectez-vous S'inscrire

Accident sur l’A29 à Oudalle : un véhicule de pompiers percuté, dix blessés dont trois graves


Un accident impliquant initialement deux voitures a impliqué un troisième véhicule qui a percuté un véhicule des sapeurs-pompiers en intervention sur place. L’autoroute est coupée dans le sens Le Havre – Caen



Samedi 27 Décembre 2025 - 09:47


Les secours ont pris en charge trois blessés graves, indique le Sdis76 - Illustration Adobe Stock
L’intervention a débuté ce samedi matin peu après8 heures sur l’A29, au point kilométrique 24, dans le sens Le Havre vers Caen, sur la commune d’Oudalle (Seine-Maritime). Les secours ont été engagés pour un accident de circulation impliquant deux véhicules légers.

Alors que les des sapeurs-pompiers intervenaient sur les lieux, une troisième voiture a percuté un de leurs véhicules. Dans le choc, le conducteur de ce troisième véhicule s'est retrouvé incarcéré. dans l'habitacle. 

Un important dispositif a été mobilisé avec 11 véhicules de secours routier,  et 26 sapeurs-pompiers. L'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 76, a également été mobilisé. Les secours ont procédé à la prise en charge des victimes tandis que la circulation a été totalement interrompue sur l’A29 dans le sens Le Havre – Caen.

Trois blessés graves, selon les pompiers

Le bilan provisoire communiqué dans la matinée par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76)  fait état de 10 victimes, dont trois blessés graves, quatre blessés légers et trois sapeurs-pompiers choqués. Les victimes ont été évacuées vers des établissements hospitaliers de la région.

La durée de la coupure reste indéterminée, indique Bison Futé qui appelle les automobilistes à éviter le secteur et à respecter strictement les déviations mises en place.




27/12/2025

