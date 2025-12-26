Accident sur la D6015 à Saint-Eustache-la-Forêt : une femme de 78 ans décède, deux blessés dont un grave

D'importants moyens de secours ont été engagés sur les lieux de l'accident - Photo d'Illustration Adobe stock
Peu avant 10h30, les secours ont été mobilisés pour une collision frontale entre deux voitures, impliquant au total trois véhicules. Le choc, particulièrement violent, a nécessité un dispositif de secours conséquent.
Au plus fort de l’intervention, 24 sapeurs-pompiers et neuf engins ont été engagés par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), ainsi que l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76 avec une équipe médicale embarquée, et une équipe du SMUR (structure mobiel d'urgence et de réanimation).
Au plus fort de l’intervention, 24 sapeurs-pompiers et neuf engins ont été engagés par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), ainsi que l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76 avec une équipe médicale embarquée, et une équipe du SMUR (structure mobiel d'urgence et de réanimation).
Une sexagénaire déclarée morte
Le bilan provisoire communiqué par les secours fait état du décès d’une femme de 78 ans (et non pas de 60 ans comme l'ont indiqué d'abord les secours). La victime, domiciliée au Havre, conduisait une Citroën Picasso, Dans le second véhicule, un Renault Master, le conducteur, un Havrais de 31 ans, a été grièvement blessé : il a été évacué en urgence absolue, médicalisé, par hélicoptère vers le CHU de Rouen.
Dans le troisième véhicule impliqué, les secours ont pris en charge une femme de 80 ans légèrement blessée. Son état n'a pas nécessité de transport vers un hôpital.
Dans le troisième véhicule impliqué, les secours ont pris en charge une femme de 80 ans légèrement blessée. Son état n'a pas nécessité de transport vers un hôpital.
La D6015 coupée à la circulation
Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer. Une enquête est en cours tandis que la circulation demeure totalement coupée sur cet axe Bolbec - Harfleur le temps des opérations de secours et de l’enlèvement des véhicules. L'enquête a été confiée au commissariat de Bolbec-Lillebonne.