Connectez-vous S'inscrire

Accident sur la D6015 à Saint-Eustache-la-Forêt : une femme de 78 ans décède, deux blessés dont un grave


[Actualisé] - Un accident de la circulation impliquant trois véhicules s’est produit ce vendredi en milieu de matinée sur la D6015, à hauteur de Saint-Eustache-la-Forêt (Seine-Maritime). Le bilan fait état d’un décès et de deux personnes blessées, dont une en urgence absolue. La route est totalement coupée.



Vendredi 26 Décembre 2025 - 13:53


D'importants moyens de secours ont été engagés sur les lieux de l'accident - Photo d'Illustration Adobe stock
D'importants moyens de secours ont été engagés sur les lieux de l'accident - Photo d'Illustration Adobe stock
Peu avant 10h30, les secours ont été mobilisés pour une collision frontale entre deux voitures, impliquant au total trois véhicules. Le choc, particulièrement violent, a nécessité un dispositif de secours conséquent.

Au plus fort de l’intervention, 24 sapeurs-pompiers et neuf engins ont été engagés par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), ainsi que l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76 avec une équipe médicale embarquée, et une équipe du SMUR (structure mobiel d'urgence et de réanimation).

Une sexagénaire déclarée morte

Le bilan provisoire communiqué par les secours fait état du décès d’une femme de 78 ans (et non pas de 60 ans comme l'ont indiqué d'abord les secours). La victime, domiciliée au Havre, conduisait une Citroën Picasso, Dans le second véhicule, un Renault Master, le conducteur, un Havrais de 31 ans, a été grièvement blessé : il a été évacué en urgence absolue, médicalisé, par hélicoptère vers le CHU de Rouen. 

Dans le troisième véhicule impliqué, les secours ont pris en charge une femme de 80 ans légèrement blessée. Son état n'a pas nécessité de transport vers un hôpital. 

La D6015 coupée à la circulation

Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer. Une enquête est en cours tandis que la circulation demeure totalement coupée sur cet axe Bolbec - Harfleur le temps des opérations de secours et de l’enlèvement des véhicules. L'enquête a été confiée au commissariat de Bolbec-Lillebonne.
 





Mots clés : accident, enquête, faits divers, police, pompiers, Seine-Maritime





http://

Yvelines. Disparition inquiétante à Croissy-sur-Seine : un appel à témoins lancé par la police

26/12/2025

Accident sur la D6015 à Saint-Eustache-la-Forêt : une femme de 78 ans décède, deux blessés dont un grave

26/12/2025

Rouen : le conducteur de 17 ans n'avait pas le permis et la voiture était volée

26/12/2025

Deux cambrioleurs, cagoulés et gantés, trahis par la vidéo-surveillance le soir de Noël à Sotteville-lès-Rouen

26/12/2025

Yvelines. Un incendiaire de poubelle attrapé par des témoins au Pecq

26/12/2025

Grand froid : le plan d’urgence hivernale maintenu en Seine-Maritime

25/12/2025

Eure. Un compteur électrique à l’origine d’un incendie dans une maison d'Amfreville-sous-les-Monts

25/12/2025

Rouen : le pont Flaubert levé dans la nuit de dimanche à lundi pour l’arrivée du voilier “Le Français”

24/12/2025

Le Havre / Montivilliers : contrôlé à 146 km/h en agglomération, positif au cannabis et infractions en série

24/12/2025

Tirs de mortiers sur deux agents de Quevilly Habitat : un homme interpellé au Grand-Quevilly

24/12/2025

Un appartement ravagé par un incendie à Évreux : deux personnes transportées à l’hôpital

24/12/2025

Yvelines. Menacé avec une arme factice lors d’un différend entre voisins à Verneuil-sur-Seine

24/12/2025

Le Havre : 1,50 g d'alcool dans le sang et un permis invalide depuis...quatorze ans

23/12/2025

Yvelines. Une femme et ses trois enfants blessés grièvement dans l'explosion d'un pavillon à Magny-les-Hameaux

23/12/2025

Le Havre : le jeune cyclomotoriste, agressif, jette son casque sur les policiers municipaux

23/12/2025

Rouen : contrôlé feux éteints, il circulait sans permis et sous une fausse identité

23/12/2025

Yvelines. Violences dans un bus à Guyancourt : un contrôleur blessé au visage, un mineur interpellé

23/12/2025

Un réseau de prostitution de mineure démantelé dans les Yvelines : trois interpellations

22/12/2025

Noël et vacances scolaires : une circulation sous tension sur les grands axes

22/12/2025

Yvelines. Interpellé en possession de plusieurs armes dans un train entre Paris et Mantes-la-Jolie

22/12/2025
Afficher plus d'articles

Seine-Maritime : le corps sans vie de Lydie, disparue depuis une semaine, retrouvé ce dimanche à Etretat

21/12/2025 -

Un réseau de prostitution de mineure démantelé dans les Yvelines : trois interpellations

22/12/2025 -

Collision sur le pont Mathilde à Rouen, une des voitures prend feu : aucun blessé n'est à déplorer

19/12/2025 -

Yvelines. Interpellé en possession de plusieurs armes dans un train entre Paris et Mantes-la-Jolie

22/12/2025 -

Accident sur la D6015 à Saint-Eustache-la-Forêt : une femme de 78 ans décède, deux blessés dont un grave

26/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen