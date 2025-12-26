Accident sur la D6015 à Saint-Eustache-la-Forêt : une femme de 78 ans décède, deux blessés dont un grave

[Actualisé] - Un accident de la circulation impliquant trois véhicules s’est produit ce vendredi en milieu de matinée sur la D6015, à hauteur de Saint-Eustache-la-Forêt (Seine-Maritime). Le bilan fait état d’un décès et de deux personnes blessées, dont une en urgence absolue. La route est totalement coupée.