L’eau du robinet à nouveau potable en Seine-Maritime

L’agence régionale de santé (ARS) de Normandie a levé les mesures de restriction concernant la consommation de l’eau du robinet dans 58 communes de Seine-Maritime affectées par un risque de contamination microbienne.



Depuis le 23 décembre, date du premier arrêté préfectoral, les analyses faisaient apparaître la présence de particules d’argile et de limons dans l’eau distribuée par plusieurs syndicats.



Suite aux dernières analyses, l’eau est donc reconnue à nouveau potable depuis ce jeudi 2 décembre sur les communes qui étaient encore concernées par cette restriction, à savoir :



Secteur vallée de la Saâne : Beauval en caux, Val de Saâne, Auzouville sur Saane, Bertrimont, Calleville les deux églises, Saane St Just, St Vast du Val, Imbleville (vallée), St Mards (sauf Soquentot), La Fontelaye (vallée), Biville la Baignarde (hameau des Béteaux), Bourdainville (3 abonnés).



Secteur « Caux Central Austreberthe » : Blacqueville, Bouville, Croix-Mare, Mesnil-Panneville, Carville la Folletière, St Martin de l’If (Fréville, Betteville, La Folletière et Mont de l’If), Villers –Ecalles (partie Haute), Ecalles Alix (sauf Loumare et RN 29), Cideville (Le Cidetot), Motteville (Runnetot et Beaulieu), Touffreville La Corbeline (route d’Yvetot et impasse Val au Cesne), Pavilly (Médinnerie, La Route), Ste Marguerite sur Duclair (La Crique), Ste Marie des Champs (Fourche, chemin de Loumare), St Paer (route de St Paer, Trubleville), St Wandrille Rançon (Etaintot, La Crique).