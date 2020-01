L’auteur de dégradations sur des véhicules arrêté à Grand-Quevilly grâce au signalement de témoins

L’un des auteurs de dégradations sur des véhicules, le 31 décembre vers 22h30, a été placé en garde à vue à l’hôtel de police de Rouen (Seine-Maritime). Il a pu être confondu grâce à un témoin des faits qui l’a formellement reconnu alors qu’avec d’autres individus il s’en était pris gratuitement à une Seat Léon, garée rue de l’Église à Grand-Quevilly.



Plus tôt, le centre d’information et de commandement (Cic) qui gère les appels du « 17 », avait été avisé par un témoin qu’un groupe de jeunes se livrait à des dégradations sur une Citroën C3 dans le même secteur.



L’un des auteurs a été aperçu en train de prendre la fuite. Son signalement a toutefois permis de le retrouver plus tard, même si à la vue des policiers, il a tenté de s’éclipser. Interpellé, le jeune homme (16 ans) domicilié à Grand-Couronne a été placé en garde à vue pour dégradations volontaires de biens privés.