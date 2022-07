L’auteur d’un rodéo interpellé après avoir excédé des riverains sur les Hauts-de-Rouen

Des équipages de la brigade anticriminalité et de la brigade spécialisée de terrain se sont rendus sur place. En faisant des recherches, ils ont repéré le mis en cause. A la vue des policiers de la BAC, ce dernier a pris la fuite à vive allure mais a percuté un peu plus loin avec sa moto un véhicule en stationnement.



Le suspect, non blessé, a été interpellé et placé en garde à vue à l’hôtel de police. L’homme est âgé de 36 ans.



La moto a été confisquée et conduite en fourrière.