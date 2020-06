L’ancien sénateur-maire de Oissel , sa femme et sa fille ligotés par trois malfaiteurs

Cette agression a suscité de nombreuses réactions et l’indignation parmi les habitants de Oissel.



« C’est avec consternation et indignation que je m’exprime suite à l’agression dont a été victime mon ami Thierry Foucaud », a réagi le maire de Oissel, Stéphane Barré, tout en assurant que « Thierry, sa femme et sa fille vont bien malgré le contre coup et le choc émotionnel créé par un tel événement ».



« Ces faits sont inqualifiables », estime l’élu municipal dont la liste, sur laquelle figurait Thierry Foucaud, a été élue le 14 mars, dès le premier tour des élections municipales.



Originaire de Mont-Saint-Aignan, près de Rouen, Thierry Foucaud a été maire de Oissel de 1982 à 2014 et sénateur de la Seine-Maritime de 1998 à 2018, date à laquelle il a démissionné.