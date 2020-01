Journée d’action contre la réforme des retraites : la circulation des Bus Verts perturbée à Caen ce jeudi

Le réseau Bus Verts sera perturbé ce jeudi 9 janvier toute la journée à Caen (Calvados), en raison du mouvement de grève national contre la réforme des retraites.



Des manifestations étant prévues en centre-ville de Caen, la desserte sera adaptée dans ce secteur entre 10h et 14h environ :



• Les lignes 3, 4 et 6 feront leurs arrivées et départs depuis l’arrêt "Péricentre"

• Les lignes 8, 9, 10, 11, 12, 30, 32 et 34 feront leurs arrivées et départs depuis l’arrêt "Hippodrome"



Des aléas de la circulation pourront entraîner des retards sur le réseau. De ce fait, les bus verts invitent les clients devant réaliser des correspondances à anticiper leurs déplacements.



• Retrouvez le détail des prévisions de circulation des lignes régulières et scolaires sur le site www.busverts.fr