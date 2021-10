Isolée par la marée, une touriste allemande secourue au Trou à l’homme à Étretat

Une femme isolée par la marée au niveau du Trou à l’homme à Étretat (Seine-Maritime) a été secourue à la mi-journée par les sapeurs-pompiers.



La promeneuse, âgée de 35 ans, de nationalité allemande a été récupérée par les sauveteurs-cotiers de Fécamp et ramenée sur la plage par l'embarcation.



Non blessée, la victime a été laissée sur place.



L’intervention a mobilisé sept sapeurs-pompiers et trois engins.