Intoxication alimentaire : une centaine d'enfants pris en charge dans plusieurs écoles de l’Eure

Les secours ont été rapidement mobilisés. 35 sapeurs-pompiers, deux équipes médicales du SAMU et des gendarmes ont été mobilisés sur cette opération. Aucun enfant n’a nécessité de transport à l’hôpital.



Le dispositif d’intervention a été levé à 16h30, une fois l’ensemble des élèves et adultes concernés remis à leurs familles. En parallèle, l’Agence régionale de santé a été alertée tandis que la direction départementale de protection des populations (DDPP) de l'Eure s'est rendue sur le site de production du traiteur pour engager les investigations nécessaires afin d’identifier l’origine de cette intoxication collective.