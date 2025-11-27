Intoxication alimentaire : une centaine d'enfants pris en charge dans plusieurs écoles de l’Eure

Au total, 101 enfants et 3 adultes ont présenté des nausées et des vomissements après le déjeuner, selon la préfecture de l'Eure - Illustration Pixabay
Une vaste opération de secours a été déclenchée ce jeudi 27 novembre dans plusieurs communes du Vexin normand, dans l'Eure, après une série de malaises survenus chez des élèves à l’issue du déjeuner. Tous les repas incriminés proviennent d’un même prestataire.
Au total, 101 enfants et 3 adultes ont présenté des nausées et des vomissements après avoir déjeuné dans des écoles maternelles et élémentaires situées notamment à Étrépagny, un même traiteur, relate la préfecture dans un communiqué publié en début de soirée. Les écoles concernées sont situées dans les communes d'Etrépagny, Puchay, Saussaye-la-Campagne, Nojeon-en-Vexin, Coudray, Saint Denis-Le-Ferment et Notre-Dame-de-l'Isle.
Les communes concernées sont encadrées en rouge. Manque celle de Notre-Dame de l'Isle, située plus au sud entre Gaillon et Vernon
Une enquête sanitaire immédiatement engagée
Les secours ont été rapidement mobilisés. 35 sapeurs-pompiers, deux équipes médicales du SAMU et des gendarmes ont été mobilisés sur cette opération. Aucun enfant n’a nécessité de transport à l’hôpital.
Le dispositif d’intervention a été levé à 16h30, une fois l’ensemble des élèves et adultes concernés remis à leurs familles. En parallèle, l’Agence régionale de santé a été alertée tandis que la direction départementale de protection des populations (DDPP) de l'Eure s'est rendue sur le site de production du traiteur pour engager les investigations nécessaires afin d’identifier l’origine de cette intoxication collective.
Les résultats des analyses en attente
Une vigilance particulière a également été mise en place pour les personnes ayant reçu des plateaux-repas à domicile, livrés par ce même prestataire dans l’Eure et les Yvelines, afin de vérifier l’éventuelle apparition de symptômes.
Aucun élément ne permet, à ce stade, d’établir formellement l’origine de la contamination. Les résultats des analyses sont attendus dans les prochains jours.
