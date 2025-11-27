Connectez-vous S'inscrire

Intoxication alimentaire : une centaine d'enfants pris en charge dans plusieurs écoles de l’Eure


Une centaine d’enfants et trois adultes ont été pris de nausées et de vomissements après le déjeuner dans plusieurs écoles du Vexin normand. Les repas, fournis par un même traiteur, font l’objet d’investigations sanitaires. Aucun cas grave n’est à déplorer.



Jeudi 27 Novembre 2025 - 20:32


Au total, 101 enfants et 3 adultes ont présenté des nausées et des vomissements après le déjeuner, selon la préfecture de l'Eure - Illustration Pixabay
Au total, 101 enfants et 3 adultes ont présenté des nausées et des vomissements après le déjeuner, selon la préfecture de l'Eure - Illustration Pixabay
Une vaste opération de secours a été déclenchée ce jeudi 27 novembre dans plusieurs communes du Vexin normand, dans l'Eure, après une série de malaises survenus chez des élèves à l’issue du déjeuner. Tous les repas incriminés proviennent d’un même prestataire.

Au total, 101 enfants et 3 adultes ont présenté des nausées et des vomissements après avoir déjeuné dans des écoles maternelles et élémentaires situées notamment à Étrépagny, un même traiteur, relate la préfecture dans un communiqué publié en début de soirée. Les écoles concernées sont situées dans les communes d'Etrépagny, Puchay, Saussaye-la-Campagne, Nojeon-en-Vexin, Coudray, Saint Denis-Le-Ferment et Notre-Dame-de-l'Isle.

Les communes concernées sont encadrées en rouge. Manque celle de Notre-Dame de l'Isle, située plus au sud entre Gaillon et Vernon
Les communes concernées sont encadrées en rouge. Manque celle de Notre-Dame de l'Isle, située plus au sud entre Gaillon et Vernon

Une enquête sanitaire immédiatement engagée

Les secours ont été rapidement mobilisés. 35 sapeurs-pompiers, deux équipes médicales du SAMU et des gendarmes ont été mobilisés sur cette opération. Aucun enfant n’a nécessité de transport à l’hôpital.

Le dispositif d’intervention a été levé à 16h30, une fois l’ensemble des élèves et adultes concernés remis à leurs familles. En parallèle, l’Agence régionale de santé a été alertée tandis que la direction départementale de protection des populations (DDPP) de l'Eure s'est rendue sur le site de production du traiteur pour engager les investigations nécessaires afin d’identifier l’origine de cette intoxication collective.

Les résultats des analyses en attente

Une vigilance particulière a également été mise en place pour les personnes ayant reçu des plateaux-repas à domicile, livrés par ce même prestataire dans l’Eure et les Yvelines, afin de vérifier l’éventuelle apparition de symptômes.

Aucun élément ne permet, à ce stade, d’établir formellement l’origine de la contamination. Les résultats des analyses sont attendus dans les prochains jours.
 




Mots clés : écoles, Eure, faits divers, intoxication alimentaire, traiteur, Vexin normand




Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Intoxication alimentaire : une centaine d'enfants pris en charge dans plusieurs écoles de l’Eure

27/11/2025

Incendie dans un pavillon à Saint-Vigor-d’Ymonville : un couple et son enfant de 3 ans sains et saufs

27/11/2025

Transition écologique : le ministre Mathieu Lefèvre attendu en Seine-Maritime ce vendredi

27/11/2025

Recrutement : forte affluence aux portes ouvertes de l’hôtel de police du Havre

27/11/2025

Rupture de canalisation à l’EHPAD Saint-Just au Havre : 85 résidents évacués par précaution

27/11/2025

Accident de personne à Bonnières (Yvelines) : trafic SNCF fortement perturbé sur la ligne Paris - Rouen

27/11/2025

La voiture percute une maison à Fécamp : une octogénaire grièvement blessée

27/11/2025

Grand-Quevilly : une soirée festive pour faire danser les droits des enfants

27/11/2025

Disparition inquiétante à Canteleu, en Seine-Maritime : appel à témoins pour retrouver Louanne, 14 ans

27/11/2025

À Rouen, les éditions Petit à petit ouvrent une librairie éphémère pour les fêtes

27/11/2025

À Écrainville, en Seine-Maritime, un sexagénaire décède dans sa maison embrasée par les flammes

27/11/2025

Violences conjugales : la Seine-Maritime lance le “pack nouveau départ” pour renforcer la protection des victimes

26/11/2025

Grand-Quevilly : un job dating pour booster l’insertion professionnelle

26/11/2025

Evreux : un résident du foyer Adoma démasqué par le chien anti-drogue de la police

26/11/2025

Covoiturage : l'aire de Criquebeuf-sur-Seine (Eure) s'enrichit de 49 places supplémentaires

26/11/2025

Yvelines : deux hommes condamnés pour avoir foncé sur un véhicule de police à Mantes-la-Jolie

25/11/2025

Yvelines : condamné pour violences, vols et détournement d’argent au détriment de sa compagne à Conflans-Sainte-Honorine

25/11/2025

Appel à témoins : une adolescente de 15 ans portée disparue à Andrésy (Yvelines)

25/11/2025

Violences faites aux femmes : avec plus de 3 000 victimes en 2024, l’Eure renforce ses actions

25/11/2025

Caténaire endommagée par un arbre entre Val-de-Reuil et Vernon : le trafic Rouen–Paris paralysé plusieurs heures

25/11/2025
Afficher plus d'articles

InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Agenda
Les infos les + lues

Accident à Saint-Aubin-sur-Scie : trois blessés légers transportés à l’hôpital de Dieppe

22/11/2025 -

Une violente collision fait deux morts, un homme de 55 ans et une femme de 25 ans, entre Gremonville et Motteville

23/11/2025 -

En Seine-Maritime, un chauffeur routier meurt dans l’explosion de son camion sur la D915

24/11/2025 -

Circulation perturbée sur la ligne Paris–Granville après un incident à un passage à niveau dans l'Orne

24/11/2025 -

Eure : un "patrouilleur" percute l'arrière d'un poids-lourd sur l'A13, le conducteur est choqué

24/11/2025 -

Rouen : le CHU regroupe ses soins critiques pour renforcer capacités et qualité des prises en charge

24/11/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen