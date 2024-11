Intercepté après une infraction à Elbeuf, le conducteur était au volant d’une voiture volée

Un équipage de police secours remarquant qu’il venait de bifurquer sans mettre son clignotant, s’est lancé à la poursuite du chauffard. Ce dernier a été intercepté plus loin, rue de la Gare. Lors du contrôle, il est apparu que la voiture était signalée volée depuis la veille à Grand-Quevilly.



Le conducteur, âgé de 21 ans et domicilié aux Monts du Roumois, dans l’Eure, a été interpellé pour recel de vol et placé en garde à vue.