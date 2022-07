InfoRoute. Fermeture du tunnel de la Grand’Mare vers Rouen, toutes les nuits de la semaine

En raison de travaux de modernisation du tunnel de la Grand'Mare de Rouen, le sens de circulation Abbeville vers Rouen de la RN28 est fermé toutes les nuits à compter de ce lundi 18 juillet à 20h30 et jusqu’à vendredi prochain à 6 heures. Le trafic est dévié par l’itinéraire S2 qui emprunte les RD 43, RD 443, RD 243A et RD 43A.



Les poids lourds ayant un poids total en charge autorisé de plus de 3,5 tonnes sont interdits sur cet itinéraire de 20h30 à 6h00. La déviation suivante, balisée « S4 », est mise en place :



• Sur l’A28, l’itinéraire obligatoire pour les poids-lourds est la sortie n°11 vers l’A 29 dans le sens Amiens-Le Havre puis l’A 151 en direction de Rouen, l’A 150 vers Rouen jusqu’au pont Flaubert (RN 1338), la RN 338 puis la RN 138 en direction de l’A13.



• Pour les poids lourds entrant sur l’A28 au sud de l’échangeur n°11 en direction du sud, ils devront faire demi-tour au premier échangeur rencontré (n°12 – Moulin d’Ecalles, la Ronce ou le Chapitre) afin de reprendre l’A28 ou la RN28 dans le sens Rouen vers Abbeville en direction de l'A29.