InfoRoute. Circulation coupée sur le pont de Normandie après un accident entre deux véhicules ce samedi matin

Si le trafic est complètement interrompu dans le sens menant au Havre, il reste très ralenti sur la portion disponible de la N1029. Un important bouchon s’est rapidement formé dans ce secteur, aggravant les difficultés de circulation.



Les équipes de sécurité et d’intervention sont actuellement mobilisées sur place afin de sécuriser la zone de l’accident et de porter assistance si nécessaire.



À cette heure, la durée de l’intervention reste inconnue. Bison futé appelle les usagers de la route à faire preuve de la plus grande prudence à l’approche du pont de Normandie et à respecter les consignes du gestionnaire