InfoRoute. Calvados : l’A84 coupée dans les deux sens après un accident impliquant un poids lourd

Ce jeudi vers 7h30, un accident de la circulation impliquant un poids lourd couché et un fourgon a conduit à la coupure complète de l’autoroute A84, dans les deux sens de circulation, indique Bison Futé.



Circulation interrompue entre Caen et Rennes



Dans le sens Caen vers Rennes, la coupure est localisée à hauteur de l’échangeur n°42 “Coulvain”.

En sens inverse, Rennes vers Caen, la circulation est interrompue au niveau de l’échangeur n°40 “Guilberville”.



Déviation mise en place



Une déviation a été mise en place par la RD675. Les usagers sont invités à éviter le secteur et à suivre scrupuleusement les itinéraires alternatifs indiqués sur place.



Bison Futé recommande aux automobilistes de reporter leur déplacement, si possible, ou d’emprunter des axes secondaires pour contourner la zone.