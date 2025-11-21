Influenza aviaire : un foyer détecté dans un élevage de canards en Seine-Maritime

Un foyer de grippe aviaire a été identifié ce vendredi dans un élevage de canards de Bosville, en Seine-Maritime. Les services de l’État ont immédiatement déployé les mesures prévues pour éviter toute propagation du virus à d’autres exploitations avicoles.
Le préfet de la Seine-Maritime a instauré deux périmètres réglementés : une zone de protection de 3 km et une zone de surveillance de 10 km autour de l’élevage. Plusieurs communes sont concernées et soumises à des règles renforcées.
Transport interdit, surveillance renforcée
Dans ces zones, tous les détenteurs de volailles ou d’oiseaux captifs doivent appliquer des prescriptions spécifiques. Les transports d’animaux sont interdits, sauf dérogations accordées par la DDPP. Les élevages de 250 volailles ou plus doivent réaliser des autocontrôles obligatoires.
Les services de l’État ont procédé à l’abattage de l’ensemble des oiseaux présents dans l’élevage touché, une opération classique dans le protocole de lutte contre l’influenza aviaire.
Biosécurité : les bons réflexes pour les éleveurs et particuliers
Biosécurité : les bons réflexes pour les éleveurs et particuliers
– Mettre à l’abri les volailles pour éviter les contacts avec les oiseaux sauvages.
– Renforcer le nettoyage et la désinfection des équipements.
– Surveiller tout signe anormal de mortalité et le signaler immédiatement.
Appel à la vigilance
Les autorités rappellent la nécessité d’une application rigoureuse des règles de biosécurité, d’autant plus en période de migration des oiseaux sauvages. Les particuliers détenant des volailles sont également concernés.
La préfecture précise enfin que la consommation de viande, d’œufs ou de produits à base de volaille ne présente aucun risque pour l’Homme. Les éleveurs touchés seront accompagnés et des contrôles seront menés dans les zones réglementées.
