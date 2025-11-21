Connectez-vous S'inscrire

Influenza aviaire : un foyer détecté dans un élevage de canards en Seine-Maritime


Un cas d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) a été confirmé dans un élevage de canards, qui ont été abattus, à Bosville, près de Cany-Barville. Des zones de protection et de surveillance ont été mises en place autour du site.



Vendredi 21 Novembre 2025 - 18:02


L'élevage de canards a été éradiqué par mesure de précaution - Illustration Pixabay
L'élevage de canards a été éradiqué par mesure de précaution - Illustration Pixabay
Un foyer de grippe aviaire  a été identifié ce vendredi dans un élevage de canards de Bosville, en Seine-Maritime. Les services de l’État ont immédiatement déployé les mesures prévues pour éviter toute propagation du virus à d’autres exploitations avicoles.

Le préfet de la Seine-Maritime a instauré deux périmètres réglementés : une zone de protection de 3 km  et une zone de surveillance de 10 km autour de l’élevage. Plusieurs communes sont concernées et soumises à des règles renforcées.

Transport interdit, surveillance renforcée

Dans ces zones, tous les détenteurs de volailles ou d’oiseaux captifs doivent appliquer des prescriptions spécifiques. Les transports d’animaux sont interdits, sauf dérogations accordées par la DDPP. Les élevages de 250 volailles ou plus doivent réaliser des autocontrôles obligatoires.

Les services de l’État ont procédé à l’abattage de l’ensemble des oiseaux présents dans l’élevage touché, une opération classique dans le protocole de lutte contre l’influenza aviaire.
_________________

Biosécurité : les bons réflexes pour les éleveurs et particuliers
– Limiter strictement les allées et venues dans les élevages.
– Mettre à l’abri les volailles pour éviter les contacts avec les oiseaux sauvages.
– Renforcer le nettoyage et la désinfection des équipements.
– Surveiller tout signe anormal de mortalité et le signaler immédiatement.
_________________
 

Appel à la vigilance

Les autorités rappellent la nécessité d’une application rigoureuse des règles de biosécurité, d’autant plus en période de migration des oiseaux sauvages. Les particuliers détenant des volailles sont également concernés.

La préfecture précise enfin que la consommation de viande, d’œufs ou de produits à base de volaille ne présente aucun risque pour l’Homme. Les éleveurs touchés seront accompagnés et des contrôles seront menés dans les zones réglementées.
 





Mots clés : Bosville, élevage de canards, grippe aviaire, Seine-Maritime




Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Influenza aviaire : un foyer détecté dans un élevage de canards en Seine-Maritime

21/11/2025

Vigilance jaune neige-verglas dans l’Eure et la Seine-Maritime : prudence renforcée sur les routes

21/11/2025

Véhicule dangereux, défaut de permis, OQTF... : le conducteur est placé en garde à vue à Bolbec

21/11/2025

Harfleur : alcoolisé, un jeune conducteur perd le contrôle de sa BMW ...et son permis de conduire probatoire

21/11/2025

Le pilote d'un scooter prend des risques pour échapper à un contrôle de police à Dieppe

21/11/2025

Accident sur la D137 dans l'Eure : une jeune femme héliportée en urgence absolue au CHU de Rouen

21/11/2025

Rouen : il heurte une voiture de police avec sa trottinette après un refus d'obtempérer

21/11/2025

Enlèvement d’un mineur placé : la mère et le beau-père condamnés à Rouen, l’adolescent rapatrié en France

20/11/2025

Deux nouveaux espaces France Services labellisés à Dieppe et Fécamp

20/11/2025

Un Havrais décroche plus de 44 000 € au Pasino du Havre, en Seine-Maritime

20/11/2025

Une jeune femme soupçonnée d’avoir extorqué plus de 65 000 € à un homme de 86 ans dans les Yvelines

20/11/2025

Incendie criminel du Moulin Rose à Belbeuf : un suspect mis en examen, le parquet fait appel du contrôle judiciaire

20/11/2025

A Fécamp, elle conduisait avec près de 2 g d'alcool dans le sang : dégrisement et rétention de permis

20/11/2025

Fécamp : une conductrice de trottinette dépistée avec plus de 2 g d'alcool dans le sang

20/11/2025

Yvelines. Observés depuis les étages d'une entreprise, des cambrioleurs arrêtés par la police à Houilles

20/11/2025

Yvelines : recherché pour évasion, il percute un fourgon de police après un refus d’obtempérer à Mantes-la-Jolie

20/11/2025

Scène ouverte au Silo à Verneuil d'Avre-et-d'Iton : Dead fat, One Karner et Los Bourdonos en live

19/11/2025

Dieppe : l'automobiliste pressé conduisait sans permis, sans assurance et était positif à l'alcool et aux stupéfiants

19/11/2025

Nouvelle saisie de stupéfiants au Havre : 1,84 tonne d'herbe de cannabis interceptée et quinze suspects arrêtés

19/11/2025

Au Havre, sa conduite incohérente attire l'attention de la BAC : il est contrôlé sans permis et positif aux stupéfiants

19/11/2025
Afficher plus d'articles

InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Agenda
Les infos les + lues

Yvelines. Géolocalisés par leur victime, les voleurs d'un téléphone interpellés au centre commercial de Sartrouville

19/11/2025 -

Homme retranché à Canteleu, près de Rouen : le forcené interpellé par le RAID

19/11/2025 -

Yvelines : il vole un bus et se retrouve coincé dans une impasse près de Mantes-la-Jolie

17/11/2025 -

Yvelines : recherché pour évasion, il percute un fourgon de police après un refus d’obtempérer à Mantes-la-Jolie

20/11/2025 -

Les viaducs du Bec et de la Risle en travaux : l’A28 fermée la nuit entre Brionne et Bernay du 17 au 21 novembre

15/11/2025 -

Accident sur l’A28 : un poids lourd et deux voitures impliqués, la circulation coupée vers Rouen

15/11/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen