Incendie dans un squat à Petit-Quevilly : une femme et deux hommes blessés, dont un gravement brûlé

Lors de l’intervention, les secours ont dénombré trois personnes blessées, notamment un homme d’environ 40 ans, grièvement brûlé, a été pris en charge avant d’être médicalisé et transporté vers le CHU de Rouen. Son état nécessitera ensuite un transfert vers le centre des grands brûlés de Lille.



Un autre homme, âgé de 50 ans et une femme du même âge ont été blessés légèrement et pris en charge par les secours. Leur état ne nécessitant pas d’hospitalisation, ils ont été laissés sur place après bilan médical.