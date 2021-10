Incendie dans un silo de céréales à Goderville : 73 sapeurs-pompiers et 37 engins mobilisés sur place

Plus de soixante-dix sapeurs-pompiers, dont les équipes spécialisées en risques chimiques et d'autres en sauvetage-déblaiement, sont intervenus avec trente-sept engins. Leur travail a consisté dans un premier temps à circonscrire l'incendie et à procéder à diverses vérifications, en particulier à des mesures en explosimétrie.



Il a fallu procéder au retrait progressif des céréales stockées dans le Silo. L'intervention s'annonce de longue durée, selon le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis).



Aucun blessé n'est à déplorer.