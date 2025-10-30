Connectez-vous S'inscrire

Incendie dans un immeuble à Évreux : 18 personnes évacuées dans la nuit


Un feu s’est déclaré au niveau d'un compteur électrique dans un immeuble du quartier de la Madeleine, à Évreux, provoquant un important dégagement de fumée. Une femme de 24 ans a été transportée à l’hôpital.



Jeudi 30 Octobre 2025 - 12:19


Illustration
Illustration
L'incendie s’est déclaré peu avant minuit, dans la nuit de mercredi à jeudi, rue Georges Duhamel, à Évreux (Eure). Les sapeurs-pompiers ont été alertés  à 23h55 précisément pour un incendie survenu dans une cave de l’immeuble Peyresourde comprenant quatre étages avec sous-sol.

À l’origine du feu : un compteur électrique défaillant, qui a provoqué un épais dégagement de fumée dans l’ensemble de l'immeuble et dans les deux cages d’escalier contiguës, relate le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).

Un dégagement de fumée jusqu’aux étages

Dix-huit personnes ont dû être évacuées par précaution. L’une d’entre elles, une jeune femme de 24 ans, incommodée par les fumées, a été transportée en urgence relative au centre hospitalier d’Évreux.

Par ailleurs, dix appartements ont été temporairement privés d’eau et de gaz, une canalisation d'eau potable ayant été endommagée par le feu. Les réparations devraient avoir lieu dans le courant de la journée.

Deux habitants relogés.

Les opérations de lutte contre l’incendie et de désenfumage ont mobilisé 19 sapeurs-pompiers et se sont poursuivies jusqu’à 2h45 du matin.

Une enquête a été ouverte par les services de police, de manière à préciser l'origine exacte du départ de feu. 
 





30/10/2025

