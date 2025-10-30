Incendie dans un immeuble à Évreux : 18 personnes évacuées dans la nuit

Un feu s’est déclaré au niveau d'un compteur électrique dans un immeuble du quartier de la Madeleine, à Évreux, provoquant un important dégagement de fumée. Une femme de 24 ans a été transportée à l’hôpital.