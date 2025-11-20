Incendie criminel du Moulin Rose à Belbeuf : un suspect mis en examen, le parquet fait appel du contrôle judiciaire

L’enquête sur l'incendie qui a ravagé la discothèque de Belbeuf (Seine-Maritime) il y a deux mois connaît un tournant judiciaire. Un suspect a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire aujourd'hui jeudi, un autre a été mis hors de cause.