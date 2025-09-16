Incendie spectaculaire à la discothèque « Le Moulin Rose » à Belbeuf, en Seine-Maritime

À 7 h 40, le feu était maîtrisé et la phase d’extinction se poursuivait, indiquait le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Aucune victime n’est à déplorer, à cette heure.



Une enquête a été ouverte dans la nuit afin de déterminer l’origine du départ de feu. « L’incendie étant encore en cours et les lieux inaccessibles, aucune communication ne peut être faite à ce stade », indique ce matin le procureur de la République de Rouen.

