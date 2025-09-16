Incendie spectaculaire à la discothèque « Le Moulin Rose » à Belbeuf, en Seine-Maritime

Une soixantaine de sapeurs pompiers ont été mobilisés au plus fort de l’incendie cette nuit - illustration
Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit de ce lundi à mardi, vers 4 h 50, au sein de la discothèque Le Moulin Rose, à Belbeuf (Seine-Maritime).
À l’arrivée des secours, le bâtiment était entièrement embrasé.
Soixante-et-un sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour circonscrire les flammes, avec quatre lances à incendie.
À l’arrivée des secours, le bâtiment était entièrement embrasé.
Soixante-et-un sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour circonscrire les flammes, avec quatre lances à incendie.
Pas de victime
À 7 h 40, le feu était maîtrisé et la phase d’extinction se poursuivait, indiquait le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).
Aucune victime n’est à déplorer, à cette heure.
Une enquête a été ouverte dans la nuit afin de déterminer l’origine du départ de feu. « L’incendie étant encore en cours et les lieux inaccessibles, aucune communication ne peut être faite à ce stade », indique ce matin le procureur de la République de Rouen.
Aucune victime n’est à déplorer, à cette heure.
Une enquête a été ouverte dans la nuit afin de déterminer l’origine du départ de feu. « L’incendie étant encore en cours et les lieux inaccessibles, aucune communication ne peut être faite à ce stade », indique ce matin le procureur de la République de Rouen.