Incendie au deuxième étage d’une tour d’habitation au Havre : de gros moyens sur place

De nombreux moyens ont été engagés par les sapeurs-pompiers pour lutter contre un incendie qui s’est déclaré en début d’après-midi dans une tour de 11 étages au Havre.



Les premiers secours sont intervenus à 13h22, heure à laquelle l’appel est parvenu au centre de traitement des appels (au 18). Le feu est parti dans un appartement situé au deuxième étage. On en ignore pour le moment l’origine.



L’incendie a provoqué un fort dégagement de fumée. Deux lances ont été déployées dont une en façade de l’immeuble pour éviter la propagation, indique le service de communication du service départemental d’incendie et de secours (SDIS).



L'évacuation des locataires était en cours peu avant 14 heures. « Quelques personnes sont prises en charge suite à l'inhalation des fumées », indique-t-on encore au SDIS.



Plus d’infos à venir