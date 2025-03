Incendie au commissariat du Havre : un gardé à vue jugé en comparution immédiate cet après-midi

Le mis en cause a été présenté hier en fin de journée au parquet du Havre et a été placé en détention provisoire en vue de sa comparution ce vendredi 14 mars en début d’après-midi devant le tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. Il devra répondre des chefs d’accusation de dégradations volontaires par incendie et de mise en danger de la vie d’autrui, en plus des infractions pour lesquelles il avait initialement été placé en garde à vue.