Incendie à Alizay (Eure) : 2 400 tonnes de biomasse en feu, quarante salariés au chômage technique

Aucune victime n’est à déplorer. En revanche, l’impact économique est immédiat : quarante salariés de l’entreprise sont placés en chômage technique pour une durée indéterminée, annonce ce soir le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (Sdis 27). Une quinzaine de sous-traitants sont également concernés.



L’entreprise BEA produit de la vapeur haute pression et de la chaleur à partir de résidus de bois et de biomasse. Le site reste sous surveillance, et une évaluation des dégâts sera menée une fois le sinistre totalement maîtrisé.