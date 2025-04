Improvisations musicales en liberté au Silo à Verneuil d’Avre et d’Iton (Eure)

Tous les instruments sont les bienvenus, qu’ils soient acoustiques, électriques ou électroniques. Chanteurs et instrumentistes doivent toutefois s’inscrire au préalable en précisant leurs spécialités et disposer d’une expérience de jeu en groupe, l’écoute collective étant au cœur de ces improvisations.Ces “Improvisations au Silo” sont avant tout pensées comme un moment de convivialité et d’expérimentation musicale. Sans programme imposé, la scène devient un espace de liberté où les rencontres imprévues peuvent donner naissance à des performances inattendues et inspirantes.• Accueil des musiciens : à partir de 19h00• Accueil du public : dès 20h00• Lieu : Le Silo, Verneuil d’Avre et d’Iton• Entrée libreInscriptions obligatoires pour les musiciens auprès de Davy Desplan :• Email : davy.desplan@ruche-silo.fr• Téléphone : 02 32 60 68 02