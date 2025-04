Ils cassent la vitrine d’un magasin pour voler des cartes de Pokémon : quatre jeunes interpellés à Rouen

Les policiers se lancent à leur recherche et parviennent à les localiser un peu plus tard, près de la FNAC, rue Saint-Lô. Il s’agit d’une jeune fille de 14 ans et de trois adolescents âgés de 15, 17 et 20 ans. Lors du contrôle, l’un des suspects est trouvé en possession de plusieurs packs de cartes Pokémon, volés dans le commerce.



​Des traces de sang sont également retrouvées sur ses vêtements : il s’est blessé à la main en brisant la vitre avec une pierre, laquelle sera retrouvée sur les lieux du cambriolage. Questionné, il finit par reconnaître les faits.